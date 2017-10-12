На вопросы «Новой Сибири» отвечает ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления

КАКИМ должно быть современное бизнес-образование и можно ли «обучить на предпринимателя»? Способен ли вуз стать «двигателем» региона? Об этом (и не только) мы беседуем с ректором Новосибирского государственного университета экономики и управления Александром Новиковым.

— Александр Владимирович, наша встреча проходит в дни юбилея университета. Сегодня любимому нархозу исполняется 50 лет! Это хороший возраст: есть целая плеяда достойных и известных выпускников и очень много молодых преподавателей в стенах самого вуза. А что для вас особенно ценно в истории нархоза?

— Функционирование народного хозяйства и при социализме, и при капитализме — очень сложный процесс, который требовал как стратегических решений, так и формирования оперативной деятельности предприятий. На нашем институте лежала ответственность подготовить специалистов на все должности во всех отраслях народного хозяйства. Сегодня мы решаем схожие задачи. С одной стороны, участвуем в формировании креативного класса предпринимателей, способных развиваться в условиях рыночной экономики и задавать тренды развития экономики. С другой — обеспечиваем базовыми знаниями, без которых не может существовать ни одна даже очень активная и частная, и государственная компания. Мы стремимся организовать учебный процесс таким образом, чтобы сочетать современные образовательные стандарты и требования бизнеса и органов государственного и муниципального управления.

Как мы это делаем? В университете есть большой выбор программ для развития той или иной компетенции. Например, программа «Настоящая практика» помогает отрабатывать навыки в условиях, максимально приближенных к «боевым». Есть специальные курсы, которые помогают сформировать системное мышление. Мы перестроили все обучающие программы таким образом, чтобы, выходя на работу, наш выпускник имел четкое понимание, что и как ему необходимо делать.

— Университет имеет возможность самостоятельно менять образовательные курсы и систему подготовки? На что вы опираетесь при создании дополнительных программ и курсов?

— Да, современный университет может и обязан меняться в соответствии с запросом общества на образовательный продукт. Мы начали с того, что провели целую серию круглых столов с работодателями. В результате появилась матрица: какие знания даем мы и в каких специалистах нуждаются потенциальные работодатели. В этой матрице оказалось достаточное количество «белых пятен». И дальше началась масштабная перестройка учебного плана, которая продолжается и сейчас. Наша основная задача — обеспечить востребованность выпускников. Чтобы этого достичь, требуются преподаватели, наставники, инициаторы авторских программ с весьма разнообразными и современными знаниями. И таких профессионалов мы привлекаем в университет, создавая условия для современного обучения. Система преподавания меняется стремительно. Да, к сожалению, нам пришлось расстаться с частью педагогического состава — таково веление времени. Но, с другой стороны, создаются новые кафедры, приходят молодые и талантливые преподаватели.

— И каков вектор этих изменений? Что должно быть в вузе, который хочет быть в тренде?

— Мы исходим из того, что мы университет, и здесь должна быть качественная подготовка по гуманитарному и естественно-научному профилю. Сегодня у нас только 55 процентов студентов выбирают экономическое направление, другие учатся на иных дисциплинах. То есть НГУЭУ реально является многопрофильным университетом. Однако все образовательные программы объединяет нацеленность на формирование системного мышления. Кроме того, существуют сквозные курсы, нацеленные на требования предпринимательского университета: практическое предпринимательство, корпоративное право и современные IT.

— То есть вы развиваете междисциплинарное обучение?

— Самый яркий пример развития междисциплинарных отношений — современная банковская система. Традиционный банкинг умирает. На смену ему идут финансовые технологи, объединяющие в себе финансы, IT, безопасность, маркетинг. В обществе на первый план выходит тема цифровой экономики. И здесь вузы должны задавать тренд. Именно на нас лежит ответственность подготовки специалистов с системным мышлением, способных оценивать проблему с разных точек зрения и обладающих знаниями в разных дисциплинах.

— Для вас важнее практические навыки студента или его оценки в «зачетке»?

— Одно без другого не бывает! Время учебы в вузе — это отличная возможность приобрести социальные навыки. У нас в университете активно работают внеучебные траектории, и я всегда советую студентам пользоваться возможностями для развития личных лидерских качеств. Учиться формировать вокруг себя социальную среду, проявлять активную жизненную позицию. Конечно, иногда случаются перекосы, и студент уходит в общественную жизнь с головой, забывая об учебе. Но в целом я за то, что университет — это место формирования связей и контактов на долгие годы вперед.

— Для молодых людей есть обновленные учебные планы, новые курсы и предметы, нетворкинг и внимание будущих работодателей. Однако нархоз всегда был центром повышения квалификации для всех возрастов. Как сейчас развиваются программы поствузовского обучения?

— Банально, но факт: учиться никогда не поздно. Я не очень понимаю тех, кто «держится» за стабильную работу, ненавидя ее, но при этом ничего не меняя. Для таких людей мы предлагаем тестовые курсы: можно посетить два-три занятия по одному из направлений и прийти к выводу, насколько тебе интересны новые знания. В обществе, несомненно, повышается ценность знаний, и мы видим приток слушателей на программы дополнительного образования. А еще, как мне кажется, несмотря на бурное развитие социальных сетей, растет потребность в личном общении. Такое наблюдение я сделал на наших дискуссионных площадках: круглых столах, публичных обсуждениях по разным темам. В таких мероприятиях с удо- вольствием участвуют люди разного возраста, готовые проявить себя и испытывающие потребности в саморазвитии.

— Каким вы видите развитие бизнес-образования?

— Время романтизма, когда можно было проснуться с утра и решить стать предпринимателем, безвозвратно прошло. Теперь успех приходит только к профессионалам. А подготовка профессионалов требует ответа на вопрос: «Каких профессионалов требует бизнес?» Я убежден, что нужно готовить инженеров бизнеса, то есть специалистов, способных конструировать и сопровождать бизнес-процессы. Например, существует Концепция управления стоимостью компании, при которой эффективность компании оценивается не через частные показатели эффективности, такие как прибыль, рентабельность, производительность труда, а через оценку стоимости бизнеса для собственника. Сколько стоит компания для собственника сегодня? Сколько будет стоить через 20 лет? Поэтому и бизнес-образование будет направлено на понимание того, каким образом управлять компанией, какие драйверы стоимости существуют и что нужно сделать, чтобы стоимость бизнеса росла. И тогда станут очевидными многие ошибки, существующие сейчас в управлении компанией. Например, почему нельзя платить большие бонусы топ-менеджерам за текущие показатели, а нужно платить за прирост стоимости компании.

— Как вы считаете: власть должна принимать участие в повышении квалификации предпринимателей?

— Безусловно, от власти зависит создание условий для развития предпринимательства. Да, на вузах лежит ответственность за подготовку профессиональных кадров и разработку курсов по любому запросу: от повышения квалификации госслужащего до финансового образования представителей малого бизнеса. Но я не думаю, что наше взаимодействие с властью может исчерпываться лишь образовательной деятельностью вуза. Нархоз — это центр экономических дискуссий, и мы вполне можем стать полезными при обсуждении насущных проблем развития региона.

Что такое Новосибирск? На мой взгляд, это ресурсный центр активных людей, обладающих предпринимательскими способностями. Но предпринимательский талант должен подкрепляться соответствующей структурой. Например, сегодня в городе много достойных отелей, есть прекрасный аэропорт, но при этом нет технологии привлечения инвесторов. Мало финансовых институтов, которые могли бы формировать бизнес-среду, позволяющую инвесторам работать в привычных для них комфортных условиях. Это относится и к отечественным, и к зарубежным инвесторам. Такая бизнес-среда формируется через создание финансового центра. Кстати, еще 15-20 лет назад ситуация была иная. Было очень много финансовых институтов, которые аккумулировали денежные ресурсы. Если Новосибирск позиционирует себя как столичный город, то он имеет все основания стать финансовым центром региона, частью мировой финансовой системы. Мы должны помнить, что конкурент Новосибирска — это соседнее государство Казахстан. И финансовые потоки могут пойти не через Россию, а через Алматы. Весь вопрос в амбициях. Если Новосибирск создавался как столичный город, то сейчас он должен соответствовать этому статусу, должен развиваться как столица. Я неоднократно говорил об этом с мэром и чувствую в нем понимание этой темы. Возможно, городским властям не хватает ни времени, ни специалистов для решения этой проблемы. Наш университет готов взять на себя обязанность центра для обсуждения и разработки решений по перспективному развитию Новосибирска.

— Юбилейные мероприятия — как раз отличный повод, чтобы еще раз заявить о роли нархоза для региона и возможностях его специалистов!

— Да, несомненно. 50 лет — это достойный возраст, когда уже есть что вспомнить и наметить планы на будущее. Мы возлагаем определенные надежды на встречи, которые состоятся в рамках торжественных мероприятий. Хотелось бы, чтобы в итоге вокруг университета сплотились все сторонники прогресса: выпускники, преподаватели, студенты. Хочу пожелать нархозу стать инициатором диалога с властью и общественностью, чтобы наши идеи нашли отклик и поддержку, а наш регион успешно развивался.

Надежда ВЛАДИМИРОВА, специально для «Новой Сибири»