Он улетел, не обещая ничего…

Слухи об отставке Владимира Городецкого поставили на уши всю область

В ДАЛЕКОМ 1996 году группа товарищей попыталась вынести из Кремля коробку из-под ксерокса, в которой было спрятано полмиллиона долларов, но им это не удалось — охрана задержала. Тогда эти доллары предполагалось использовать для финансирования президентской предвыборной кампании Бориса Ельцина, поэтому дело спустили на тормозах. Хотя… кто знает, куда и кому те доллары пошли бы…

Сегодня новая предвыборная кампания президента, и снова выносят коробки — свои личные вещи забирают из кабинетов те губернаторы, которые, как считают некоторые, могут помешать Владимиру Путину получить на мартовских выборах будущего года очередной выдающийся результат. Поэтому охрана уже никого не задерживает. К четырем отставникам прошлой недели присоединился губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. На самом деле, эта отставка состоялась еще на прошлой неделе, но ненцы — это даже для нас, сибиряков, где-то очень далеко, поэтому информация дошла с запозданием.

Нас же здесь, в Новосибирской области, больше всего волнует только один вопрос: уйдет ли Городецкий? Наш губернатор тоже в черном списке, но на данный момент каких-то достоверных сведений о его отставке нет.

3 октября Владимир Филиппович проявил недюжинную медийную активность — как будто прощался. С раннего утра встретился с молодыми педагогами, затем принял участие в пленарном заседании по программе «Федеральная практика». Сайт «Прессагенда» анонсировал заседание правительства области, но о нем нет никакой информации. В обед Владимир Филиппович посетил форум «Единой России» «Новосибирская область. Точки роста». Там главным ньюсмейкером был зампред Госдумы Александр Жуков. Во время пресс-подхода один из злобных журналистов поинтересовался у Александра Дмитриевича, спрашивает ли президент его мнение о том, каких губернаторов назначать? Жуков стушевался и сказал, что это не его (Жукова) дело. Владимир Городецкий, который стоял рядом, многозначительно и загадочно улыбался.

4 октября Владимир Городецкий отбыл в Москву. Официальная версия — для участия в совещании Минтранса РФ, посвященном строительству многострадального четвертого моста. Вот, если честно, зря он туда потащился, если не собирался писать заявление об отставке. Если до этого Новосибирская область просто очень внимательно прислушивалась к новостям, то после отъезда губернатора в Москву все реально встали на уши. В Москве Городецкий действительно принял участие в совещании в Минтрансе. Об этом очень радостно сообщает сайт областного правительства. Но на сайте Минтранса РФ никакой информации об этом нет. Там все больше про банкротство «Вим-Авиа» и про то, что с этим делать. Может быть, для министра встреча с каким-то там губернатором не повод для того, чтобы сообщать об этом на сайте ведомства?

Меж тем появляется информация о том, что Городецкий таки встретился с главным магом России — руководителем администрации президента Антоном Вайно, который известен своими эзотерическими экзерсисами. Именно с ним встречаются опальные губернаторы, а не с президентом. Именно ему отдают заявления об отставке…

Но буквально через полчаса после этой новости на Федерал-пресс руководитель департамента информационной политики Новосибирской области Сергей Нешумов сообщает, что «по поводу тиражируемых слухов о якобы имевшем место вчера визите губернатора Новосибирской области в администрацию президента и написании заявления об отставке сообщаю, что информация не соответствует действительности. Вчера губернатор ездил на совещание в Минтранс, в администрации президента не был». Интересно, что выделено именно последнее предложение. Городецкий не был в мавзолее и Большом театре, но сообщается, что он не был именно в АП. К чему бы это? Или мы гоним?

Впрочем, возможно, действительно гоним. Завтра, через неделю, весной, через два года — это не к нам, если вам это действительно важно.

Алексей САЛЬНИКОВ, «Новая Сибирь»

P.S. Внешнее сходство центрального персонажа нашей карикатуры с экс-губернатором Василием Юрченко — чистая случайность. Он не имеет никакого отношения к теме, ведь Василия Алексеевича три года назад отправили в отставку «по недоверию», а нынешние увольнения, видимо, идут «по доверию».