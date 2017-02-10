Звезда Матрицы приедет на съемки в Сибирь

Американский актер Киану Ривз исполнит главную роль в фильме Мэттью Росса «Сибирь». Съемки картины будут проходить в Красноярске.

В романтическом триллере Ривз предстанет перед публикой в роли торговца бриллиантами, который решил отправиться в Сибирь, чтобы заключить сделку с русским партнером. Однако приятель по бизнесу внезапно исчезает. Герою Ривза предстоит найти его. Во время поисков он знакомится с девушкой Катей — владелицей небольшого кафе. У них завязываются отношения.

Сценаристом «Сибири» стал автор триллера «Простой план» Скотт Б. Смит.Съемки фильма должны начать уже в этом году. Напомним, ближайшая кинокартина «Джон Уик 2», в которой можно увидеть Киану Ривза, дебютировала 9 февраля.