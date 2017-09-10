Начался очередной этап конкурса идей для Новосибирска

ПРОДОЛЖАЕТСЯ конкурс «125 идей для Новосибирска», приуроченный к юбилею города. Конкурсные комиссии отобрали 250 заявок из 1298 предложений, присланных в оргкомитет. Из этих 250 — 50 общегородских и по 20 для каждого района. 1 сентября начался очередной этап конкурса — теперь жители города могут проголосовать за понравившиеся им идеи на сайте 125nsk,ru. Те идеи, которые окажутся в первой половине списка, станут победителями конкурса. И хотя голосование будет продолжаться до конца сентября, уже сейчас понятно, кто точно не попадет в число победителей и кто точно в нем останется. Итак, кто же у нас в списках?

Аутсайдеры

Понятно, что кто-то должен проиграть. Но непонятно, как через неделю после начала голосования можно набрать ноль голосов. К 7 сентября таких идей пять: по одной в Заельцовском, Кировском и Ленинском районах и две — в Железнодорожном. Не будем даже говорить какие — они этого не заслуживают. Только возникает вопрос: как их отбирали районные комиссии? И еще один вопрос: что же это за идеи такие, если за них не голосуют даже их авторы?

Лидеры городского значения

Город без пыли (633 голоса на 7 сентября) Разработать ряд строгих и четких норм и правил благоустройства города, которые уменьшат количество пыли в Новосибирске. Все газоны в городе, особенно те, что расположены вдоль проезжей части, должны быть ниже ее уровня. Обочины должны быть отсыпаны щебнем для дренажа и отделены бордюром от дороги. Обочины выше проезжей части и склоны должны быть оборудованы арыками.

«Умные» остановки (621 голос). Вместо обычных остановочных павильонов городу нужны умные и теплые остановки современного дизайна (новосибирского производства), оснащенные информационными и навигационными электронными панелями, системами освещения и активной безопасности, кондиционерами, инфракрасными обогревателями. Электронные мониторы и табло должны сообщать о времени прибытия транспорта.

Велодорожки и выделенная велополоса (510 голосов). Организовать велодорожки в парках Новосибирска, а также сделать выделенную велополосу на Красном проспекте.

СОВРЕМЕННЫЕ ливневки (394 голоса). Построить современную систему ливневой канализации. Кроме того, необходимо отслеживать, чтобы при укладке асфальта не закрывали отверстия уже существующих ливневок.

Урны для уборки за собаками (286 голосов). Сейчас хозяева собак выгуливают их там, где придется. Установка специальных «догбоксов» во дворах города решит проблему выгула животных, загрязненных дворов и привьет культуру содержания собак. Антивандальный стенд должен состоять из стойки с пакетами для отходов и урны.

Облагородить площадь Маркса (232 голоса). Площадь Маркса — лицо левобережья, которое сейчас обезображено недостроенной гостиницей, Домом культуры и строениями, абсолютно не сочетающимися друг с другом. Необходимо снести долгострои либо превратить их в арт-объекты, пригласив молодых дизайнеров и художников. Если и это невозможно, то хотя бы обеспечить благоустройство — разбить сквер с деревьями и велодорожками.

Новосибирск в едином стиле (183 голоса). Одной из главных проблем Новосибирска является его визуальная «замусоренность». Вторая проблема — отсутствие навигации. Нужно вынести крупные биллборды за пределы города, обновить лайт-боксы, приведя их к единому стилю. Убрать всю коммерческую рекламу, оставив только социальную и анонсы мероприятий. Каждому району можно присвоить свой цвет для оформления боксов.

Пешеходный транзит (176 голосов). Народным тропам внутри микрорайонов обычно уделяют мало внимания. А между тем эти тайные тропинки и пешеходные маршруты вдали от шумных и загазованных магистралей можно превратить в городскую систему аллей, поставить фонари, сделать хорошее покрытие. Пешеходы более цивилизованно могли бы передвигаться по благоустроенным аллеям внутри кварталов и микрорайонов, срезая путь среди зелени дворов, а не двигаясь вдоль пыльных, шумных и загазованных магистралей, занятых транспортом.

Граффити на улицах (174 голоса). В Новосибирске много улиц, которые профессиональные художники могут украсить граффити. Для них нужно отобрать специальные места, выбрать варианты рисунков и дать зеленый свет работам. Город будет ярче и красивее, а рисунки могут стать местной достопримечательностью. Можно выделить места для таких работ, выбрать лучшие варианты граффити. Они станут достопримечательностью города.

Самые большие часы (163 голоса). Центр воображаемого циферблата будет расположен в центре Новосибирска. Там, где должны будут находиться его цифры, будут установлены тумбы в едином стиле. В свой час тумба проиграет определенную мелодию, каждая из которых будет написана местными композиторами и музыкантами. Будет легко назначать свидания в нужный час у соответствующей точки.

Первые на районе

Дзержинский район. Новосибирск — город без пробок (128 голосов). Для обеспечения высоких результатов в регулировании движения рассматривается возможность управления отдельно для радиальных и отдельно — для кольцевых улиц.

Железнодорожный район. Сквер у ЦУМа (51 голос). Совсем рядом со зданием ЦУМа, между домами по проспекту Димитрова, 5 и Вокзальная магистраль, 5 есть отличное место, на котором было бы здорово разбить сквер. Местным жителям не пришлось бы выбирать для прогулок другие места.

Заельцовский район. Парк в пойме реки (162 голоса). Создать в пойме реки 1-я Ельцовка от Красного проспекта до ул. Танковая благоустроенный парк с пешеходными и велодорожками. Сделать красивый спуск с Красного проспекта к берегу Ельцовки. Поставить вдоль реки лавочки и высадить деревья. Установить оригинальные фонари.

Калининский район. Развитие лесной зоны «Сосновый бор» (95 голосов). Необходимо навести порядок в парке «Сосновый бор». Это даст дополнительный толчок к развитию парка, его востребованности жителями района. Будет здорово, если в нем организуют хорошие лыжные трассы зимой — это отличное место для катаний жителей района.

Кировский район. Провести расчистку территории (17 голосов). Провести расчистку территории за детским садом № 80, расположенным на ул. Мира, 9а, от строительного и бытового мусора. Засыпать обрушенные погреба, так как они небезопасны для жизни и здоровья проходящих мимо людей.

Ленинский район. Сквер имени Гагарина (98 голосов). Нужно создать лофт в сквере имени Гагарина, а именно проработать следующее: зеленые насаждения, оснащение (лавочки, урны и т. д.), зонирование (зоны досуга с арт-объектами, детскую площадку, зону для выгула собак), смысловую нагрузку (приурочить реформацию к памятной дате — дню рождения Гагарина).

Октябрьский район. Благоустройство Инюшенского бора (257 голосов). Огромное количество жителей района давно ждет благоустройства Инюшенского бора. Создать там парк с дорожками, скамейками и хорошим освещением.

Первомайский район. Тропинка вокруг озера (146 голосов). Благоустроить зону отдыха у пруда в районе Радиостанции № 2: оборудовать песчаный пляж, обустроить тропинку вокруг озера (можно асфальтом закатать, но лучше тротуарной плиткой), предназначенную для мам с колясками. Также этой тропинкой будут пользоваться любители бега трусцой и начинающие велосипедисты (дети). Установить бетонные мангалы для любителей шашлыка и мусорные баки.

Советский район. Утиная заводь (142 голоса). На территории микрорайона «Шлюз» находится «Утиная заводь», где живут утки, ондатры и недавно появившийся бобр. Ландшафтный клуб в микрорайоне «Шлюз» подготовил программу озеленения и декора. Задачи программы: ежегодная посадка плодовых деревьев с учетом сибирского климата, создание знаковых мест, детского пирса, особенных двориков и необычных элементов декора своими руками под руководством опытных специалистов.

Центральный район. Информационные баннеры (91 голос). Вместе с развитием Новосибирска безвозвратно исчезает Новониколаевск. Предлагается разместить на остановках общественного транспорта информационные баннеры с описанием истории старых исчезающих улиц.

Послевкусие

Как автор воспользуюсь правом кое-что прокомментировать. Не вполне понятно, как общегородская, по сути, идея стала лидером среди идей Дзержинского района. Вы ее вообще в комиссии читали?

Что касается общегородских идей, которые лидируют, то, в принципе, все они заслуживают одобрения. Кроме разве что предложения убрать всю коммерческую рекламу, оставив только социальную и анонсы мероприятий. То есть городскому бюджету деньги не нужны? Откуда же их брать на реализацию тех же проектов конкурса, про которые герой Гафта из «Чародеев» мог бы сказать: «Однако все это изрядно стоит!»

Впрочем, если кто-то думает, что идеи-победители будут реализованы к празднику в будущем году, он заблуждается. В положении о проведении конкурса прямо сказано: «Предложения, признанные организатором победителями конкурса, будут учтены при разработке стратегии социально-экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года». То есть к 137 дню рождения Новосибирска. Так что время заработать деньги на реализацию проектов-победителей у нас еще есть.

Алексей САЛЬНИКОВ, «Новая Сибирь»