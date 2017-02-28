В Забайкалье 20 вагонов с углем сошли с рельс

Пострадавших нет, однако МЧС пришлось задержать три пассажирских поезда. В результате произошедшей аварии было повреждено 800 м. железнодорожных путей в обоих направлениях и три контактных опоры электросети.

В Читинском районе Забайкалья с железной дороги сошли 20 вагонов с углем.

«Сходом задержаны три пассажирских поезда № 391 Благовещенск — Чита, № 43 Хабаровск — Москва и № 601 Приаргунск — Чита», — цитирует сообщение МЧС издание «Газета.ru».

Пассажиров поезда №391 доставили к месту назначения автобусами РЖД. Первыми отправели семьи с детьми и вылетающие из Читы авиатранспортом. Для пассажиров поездов №601 и №43 на станции Карымской организовано питание, помощь им оказывают психологи МЧС России по Забайкальскому краю.

В результате произошедшей аварии было повреждено 800 м. железнодорожных путей в обоих направлениях и три контактных опоры электросети. На месте происшествия работают оперативная группа ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Обстоятельства дела уточняются.