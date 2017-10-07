Александр Фельдбуш: Тайский бокс нужно развивать на всех уровнях

Новосибирские соревнования по муай-тай — самые престижные в Сибири

В СПОРТИВНОМ комплексе «Энергия» с 29 сентября по 1 октября прошел Открытый Кубок Новосибирска по тайскому боксу. Всего собралось 180 участников из Искитима, Кемерово, Киселевска, Кольцово, Красноярска, Минусинска, Новокузнецка, Новосибирска, Омска, Прокопьевска, Томска. Кубок проводится уже в пятый раз и каждый год собирает все больше участников. В этом году даже пришлось отказаться от соревнований самой младшей группы — судьи просто не справлялись с такой нагрузкой.

Тайский бокс, или муай-тай — традиционное боевое искусство Таиланда, там даже есть праздник — День национального бокса. Тайский бокс сегодня не олимпийский вид спорта. Вероятно, это объясняется тем, что пока нет какой-то всемирной федерации, объединяющей спортсменов, занимающихся этим видом единоборств. Очевидно, это вопрос времени — так же было и с карате, которое станет олимпийским видом спорта только в 2020 году. Но в тайском боксе уже есть свой кодекс чести, согласно которому каждый боец должен быть примером честности, благородства и скромности для окружающих.

Словосочетание «муай-тай» переводится как «свободный бой». Этот жесткий стиль борьбы включает в себя удары кулаками, ступнями, коленями и локтями, поэтому его иногда называют боем восьми конечностей. С каждым годом тайский бокс приобретает все большую популярность, в том числе в Новосибирске. Этому боевому искусству в нашем городе обучают более чем в 15 секциях. Новосибирец Михаил Сартаков — чемпион России, серебряный призер чемпионата Европы. Помимо Открытого Кубка в Новосибирске также ежегодно проводятся Открытый чемпионат и первенство Новосибирской области памяти Героя России Виталия Потылицина, погибшего в 1996 году в ходе боев за Грозный. Этот чемпионат тоже собирает спортсменов со всей Сибири, а в следующем году к ним присоединятся и дальневосточники. Популярность новосибирских соревнований объясняется тем, что они всегда хорошо организованы и до Новосибирска легко добраться из любой точки Зауралья.

Поддержку в проведении чемпионатов оказывает депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Фельдбуш, который всегда входит в состав организационного штаба соревнований. Александр Владимирович уверен: «Тайский бокс — очень интересный и зрелищный вид спорта. Этот вид единоборств нужно развивать на уровне города, страны, всего мира. На сегодняшний день наша задача состоит в том, чтобы содействовать развитию этого вида спорта как можно активнее».

Александр Фельдбуш вручил победителям соревнований в СК «Энергия» заслуженные кубки. На этот раз отличились воспитанники клуба «Экскалибур» Артем Синицкий, Ангелина Синюкова, Анастасия Петрова, Никита Минькин, Владислав Мирошкин, Светлана Дудникова, Никита Рыжков, Николай Новоселов, Роман Левин, Иван Скоморохов, Максим Козлов. Замечательно выступили представители клуба «Чемпион» Станислав Абен, Магомед Давыдов, Сергей Филатов, Амар Худоян, Вера Буга, Мария Фролова, Сергей Бахман, Савелий Дорогавцев, Артем Степанов, Илья Еремин. Победителями стали и ребята из клуба «Город бойцов» Салават Исаев, Егор Бикрев, Иван Васин, Григорий Безруков, Данил Снетков, Антон Говорухин, Андрей Ястребов, Никита Соколов.

Алексей МАКСИМОВ, «Новая Сибирь»