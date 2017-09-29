Анатолий Локоть: Реклама должна украшать город

В Новосибирске начался демонтаж лишних рекламных конструкций

РЕКЛАМА, конечно, — двигатель торговли, но когда он начинает работать на запредельных оборотах, его эффективность резко снижается. Наружная реклама в Новосибирске давно вызывает много вопросов и нареканий. Именно поэтому в мае этого года мэр Анатолий Локоть поставил задачу разработать план мероприятий по сокращению на улицах города количества рекламных конструкций. На выездном совещании, которое мэр провел на этой неделе, ответственные за исполнение поручения отчитывались о том, что сделано.

Совещание проходило на проезде Энергетиков в районе торгового центра «Сибирский Гигант». Здесь были демонтированы три рекламных биллборда. До конца этого года планируется убрать не меньше 100 стандартных щитов, что составляет около 10 процентов всех рекламных конструкций города. Всего же за три года, на которые рассчитана программа оптимизации, удалят около 30 процентов щитов.

Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов, возглавляющий рабочую группу, в которую входят депутаты горсовета и профильного комитета, а также представители рекламного бизнеса, доложил, что к настоящему моменту главным художником города разработан проект новых правил размещения рекламных конструкций. В ближайшее время этот проект будет выноситься на общественные слушания.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал поручение ускорить работу — чтобы горожане уже в этом году смогли ощутить позитивные изменения. При этом он подчеркнул, что уменьшение количества рекламных конструкций не самоцель и не борьба с чьим-то бизнесом: «Реклама — необходимый элемент экономики, ноона должна грамотно вписываться вархитектуру города, неискажая его внешнего вида. Перенасыщенность города настенной рекламой, щитами, объявлениями различного калибра вносит информационный шум исумятицу. Задача проводимых мероприятий — навести порядок в городе, сделать так, чтобы реклама украшала город».

Сокращение числа рекламных щитов — не единственное мероприятие, предусмотренное программой. Мэр однозначно высказался о том, что в прошлое должны уйти перетяжки, которые уж точно не украшают улицы нашего города. Анатолий Локоть сообщил, что получает от новосибирцев многочисленные жалобы и на «настенную живопись» — рекламу, которая вывешивается на фасады зданий.

Председатель комитета рекламы и информации мэрии Дмитрий Лобыня сообщил, что сейчас разрабатывается проект, касающийся фасадной рекламы: «Он существенно поправит положение дел и сделает наш город более красивым».

Помимо позитивных эстетических перемен, ожидаются и определенные изменения с точки зрения безопасности движения, что особенно актуально сейчас, когда реализуется федеральная программа «Безопасные и качественные дороги». Если раньше расстояние между щитами составляло 70-80 метров, то сейчас оно увеличивается до 150 метров. Это приведет к тому, что реклама не будет сливаться в одно сплошное цветное пятно, отвлекая водителей.

Но не отразится ли сокращение рекламы на бюджете города? Анатолий Локоть считает, что существенных потерь не будет. По словам мэра, сейчас бюджет города получает от рекламы около 180 миллионов рублей в год. При этом многие щиты стоят пустыми. В принципе, некоторое сокращение количества щитов может быть выгодно и рекламным агентствам, потому что обслуживание пустых щитов тоже стоит денег, да и единый налог на вмененный доход никто не отменял. «Мы идем навстречу друг другу, находим понимание», — заявил Дмитрий Лобыня. Правда, демонтировать щиты агентствам приходится за свой счет, но все же это дешевле, чем содержать пустоту. Мэрия же за счет бюджета ликвидирует только незаконно установленные конструкции.

Что касается содержания рекламных плакатов, то на него план мероприятий мэрии не распространяется. Это уже в ведении Управления федеральной антимонопольной службы.

Алексей МАКСИМОВ, «Новая Сибирь»

Фото предоставлено пресс-службой мэрии