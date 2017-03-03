Лауреат премии «Большая книга» уже написал три эссе. Все желающие проверить свою грамотность напишут их под диктовку 8 апреля в 800 городах по всему миру. Тексты посвящены городам, которые писатель считает родными: Улан-Удэ, Перми и Санкт-Петербургу.

Кто станет автором Тотального диктанта, организаторы решили ещё летом прошлого года, но держали это в секрете. Юзефовича выбрали неслучайно. Организаторы хотели найти писателя с хорошим языком, произведения которого могут расширить кругозор участников диктанта, показать им современную русскую литературу. Единогласно выбор пал на Юзефовича.

Заметим, этой осенью в Новосибирске проходил очередной фестиваль «Белое пятно», на котором Юзефович стал центральной фигурой. Ольга Ребковец, директор фонда «Тотальный диктант», отметила, что ей пришлось не ходить на мероприятия «Белого пятна». Так никто не смог увидеть организаторов «Тотального диктанта» вместе с писателем.

«Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта, я размышлял недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек, захватывает дух», — говорит писатель.

Ребковец заметила, что в этом году значительно увеличилась география диктанта. На данный момент подали заявки на участие 514 российских и 287 зарубежных городов. Впервые в этом году диктант напишут в Литве и Исландии.

Напомним, Леонид Юзефович впервые опубликовал свою повесть «Обручение с вольностью» в журнале «Урал» в 1977 году. Однако популярен он стал только в 2001, когда выпустил цикл исторических детективов о сыщике Иване Путилине. В 2009 году Юзефович стал лауреатом премии «Большая книга» за роман «Журавлики и карлики». В прошлом году он повторил свой успех – стал победителем «Большой книги» за роман «Зимняя дорога», в которой он рассказывает о противостоянии белогвардейца Анатолия Пепеляева и красноармейского партизана Ивана Строда в 1922–23 годах в Якутии. Документальный роман основан на архивных источниках, которые автор собирал несколько лет. За это произведение Юзефович в 2016 году также получил премию «Национальный бестселлер».