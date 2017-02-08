Внимание Новосибирского Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) привлек рекламный проект магазина инструментов «220 вольт». Накануне ведомство опубликовало на своём сайте следующее замечание:

«Нижняя часть человеческого туловища, находящаяся в согнутом положении, на которой размещается табличка с надписью, может восприниматься проходящими мимо рассматриваемого магазина гражданами в качестве непристойного образа».

Манекен с табличкой «Я за дрелью» в разбитом окне находится на Красном проспекте, 161, с сентября 2016 года. И, как утверждает антимонопольная служба, «человек, разбивающий окно магазина и лезущий вовнутрь с целью хищения инструмента, ассоциируется с образом преступника, следовательно, можно предположить, что реклама призывает к совершению противоправных действий, указывая на вседозволенность поведения и безнаказанность действия (хищения)».

Согласно документам, члены Экспертного совета признали рекламу «220 Вольт» побуждающей к совершению противоправных действий и содержащей непристойные образы. На основании этого управление возбудило дело по признаку нарушения закона «О рекламе». Рассмотрение назначили на 2 марта. Однако администрация магазина еще не в курсе претензий. Сотрудники обещали передать информацию вышестоящему руководству. По их мнению, одним из решений проблемы станет снятие манекена.

Магазин «220 Вольт» постоянно удивляет своими рекламными ходами. Именно эта компания стала первой в России, кто использовал «бренд-тату». Каждому, кто набил логотип организации, администрация выплатила по 10 тысяч рублей. Всего в акции поучаствовало сто человек.

Летом прошлого года УФАС интересовался провокационной рекламой презервативов. В результате ведомству удалось доказать, что она содержит «прямой призыв к совершению противоправного поведения».

До этого в поле зрения службы попала реклама домиков. На баннерах по всему городу красовалась девушка, обнимающая хвойное дерево. Крупными буквами здесь же было выведено «Сосну в подарок». Тогда управление предложило местным жителям оценить пристойность объявления.