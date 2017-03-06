Девушка четыре месяца пробыла в коме после родов. Официальную причину смерти ещё не огласили. Родственники погибшей намерены посадить виновных в тюрьму.

Анастасия Ларькина летом прошлого года вышла замуж. Они с мужем ждали ребёнка. Врачи предупредили сразу — рожать самой будет трудно. У нее расходится кость в тазобедренном суставе.

Алексей, муж Анастасии, рассказал, что на 38 недели беременности её положили в больницу. В ноябре врачи решили не медлить. Назначили плановую операцию.

«2 ноября ей назначили кесарево в 9 утра. Потом звонят мне в обед: кесарево сделали, ребенок здоровый – мальчик. После операции ей ввели антибиотик, и он вызвал анафилактический шок. В течение 7 минут, они сказали, ее сердце не билось, то есть она была в состоянии клинической смерти», — цитирует мужа покойной издание «Курьер. Среда. Бердск».

После операции девушка три дня пролежала без сознания. После её перевезли в областную реанимацию. Главный врач тогда сказала, что маленькая надежда есть, но за 20 лет у нее только три пациента было таких, и только один без дефектов из этого состояния вышел. В ноябре, когда Анастасия находилась в коме, ей исполнилось 20 лет.

Алексей до сих пор не может понять, почему врачи изначально не провели пробы на восприятие медикаментов. Анастасия — аллергик. В больнице должны были предвидеть такой результат.

Родственники обращались в Росздравнадзор, однако в ведомстве их претензию отклонили. В карточке Анастасии не было указано, что у неё может возникнуть аллергическая реакция на антибиотики. Инцидент сочли за несчастный случай.Анастасия скончалась 4 марта. Официальная причина смерти ещё не установлена. У девушки остался маленький сын Миша. Сейчас его воспитывает мама покойной.

Родственники Анастасии уверены, что в смерти Насти виноваты врачи. После похорон они намерены обратиться с правоохранительные органы с требованием начать расследование.