Общественность Новосибирска обсудила план развития платных парковок

ГОРОД наш разрастается, несмотря ни на какие кризисы. И благосостояние граждан растет, автомобилей покупаем все больше и больше. На сегодняшний день у нас 273 автомобиля на 1000 человек. Меньше, чем в Лондоне или Дели, но все равно заметно больше, чем в советские времена. А известно, что после того как этот показатель превышает 200 на тысячу, возникают большие проблемы не только с пробками на дорогах, но и с парковками в центре города. Как эту проблему решать? Этой теме был посвящен круглый стол, который организовал Совет депутатов города Новосибирска совместно с общественным экспертным советом при мэрии города Новосибирска по вопросам градостроительства.

Во всех мегаполисах рано или поздно возникает необходимость как-то регулировать количество автомобилей в центре города, и тут неизбежно возникают платные парковки. Новосибирск наконец-то пришел к этому. Радоваться тут особо нечему, но без таких парковок уже никак не обойтись. И вот первая платная парковка появилась на площади им. Гарина-Михайловского. Стоимость одного часа здесь сейчас составляет 20 рублей.

По словам председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игоря Кудина, «планируется введение первого этапа — это 2017-18 годы, где будут обустроены платные парковочные пространства. Таких мест будет обустроено где-то на 405 машиномест». Парковка на железнодорожном вокзале работает в тестовом режиме. В этом году там появится еще одна парковка. Еще две — около Центрального рынка и на площади Ленина.

Пока все парковки — исключительно муниципальные, то есть финансируются муниципальным учреждением «Центр организации дорожного движения», и доход от их деятельности пойдет только на благоустройство городских дорог. Это было одним из требований общественников, которые принимали активное участие в формировании концепции новосибирского парковочного пространства. Концепция вызвала некоторые вопросы со стороны крупного бизнеса, который на круглом столе представлял известный новосибирский девелопер Александр Бойко. Александр Всеволодович считает, что запрет на участие предпринимателей в парковочном бизнесе — это нонсенс. Впрочем, как утверждают разработчики концепции, никаких запретов нет, просто на первом этапе решено не привлекать инвесторов, а дальше условия могут быть пересмотрены.

Вот мнение председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игоря Кудина: «В ноябре следующего года соберемся, подведем итог, как у нас идет реализация этого проекта, насколько эффективно это все отрабатывается, какие средства собирает город. Надо сказать, что деньги на обустройство парковок будут поступать исключительно из средств муниципального учреждения».

Еще одна тема, возникшая в ходе круглого стола, — стоимость самих парковок. Самая первая парковка на площади Гарина-Михайловского обошлась в 3,4 миллиона рублей. Некоторые эксперты считают, что это очень дорого. Представители мэрии уверяют, что все в пределах нормы. Решили с этим разобраться и внесли этот пункт протокольно в рекомендации круглого стола.

На круглом столе подняли и вопрос насчет бесплатных перехватывающих парковок. Работа в этом направлении также будет продолжена — чтобы можно было приехать на своем автомобиле к одной из конечных станций метро, оставить его на бесплатной парковке и отправиться дальше на общественном транспорте.

В числе рекомендаций круглого стола — введение в эксплуатацию новых платных плоскостных парковок, информирование жителей города об этих парковках, организация работы сайта. Предполагается совместно с ГИБДД проработать план мероприятий по дополнительному оборудованию территорий, прилегающих к платным парковкам.

Алексей МАКСИМОВ, «Новая Сибирь»

Фото предоставлено пресс-службой горсовета