Экс-мэра Прокопьевска не посадили в тюрьму за кражу миллиона из бюджета

Бывший мэр Прокопьевска (Кемеровская область) Валерий Гаранин обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд признал его виновным, однако лишать свободы чиновника не стал.



По данным следствия, Гаранин в 2010 году купил своей знакомой квартиру. Он перечислил ей из бюджета 2,4 млн рублей. При этом стоимость жилья оценивалась в 1,4 млн рублей.

«В результате неправомерных действий должностного лица городскому бюджету причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей. Данный факт выявлен сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области. В ходе расследования уголовного дела проведена почерковедческая экспертиза, которая подтвердила факт подписания чиновником распоряжений о перечислении бюджетных средств», — отмечают в СК.

Гаранин свою вину отрицает. Суд приговорил экс-мэра к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, его также лишили занимать управленческие должности сроком на два года. Однако Гаранин попал под амнистию в честь 70-летия Победы Великой Отечественной войны. От наказания его освободили.

Напомним, Валерий Гаранин занимал должность мэра Прокопьевска 17 лет. В сентябре прошлого года он заявил о своём уходе: тогда сессия местного горсовета сразу же удовлетворила его просьбу. В ноябре 2016 года следователи предъявили ему обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями