Игорь Кудин: Депутаты горсовета должны занять более жесткую и четкую позицию

В большом зале мэрии прошел круглый стол, посвященный мусорной концессии

ЧЕМ ДАЛЬШЕ, тем больше вопросов и эмоций у общественности и депутатов всех уровней вызывает мусорная концессия. Именно поэтому, открывая заседание круглого стола, посвященное этой теме, председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев заявил: «С 1 января 2019 года по федеральному законодательству на территориях городских поселений будет запрещено иметь мусорные полигоны. Так как тема эта острая, прошу всех быть корректными и вежливыми в изложении своей позиции, не превращать круглый стол в балаган и придерживаться регламента».

Представитель ЗАО «Экология-Новосибирск» Юрий Туктаров рассказал о том, как будет реализовываться проект, и какие бонусы при этом получит Новосибирск. Некоторые выступающие достаточно резко высказывались и о его выступлении, и вообще о мусорной концессии. Заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Ренат Сулейманов обратил внимание на то, что новая схема утилизации отходов повысит тарифы в 2,7 раза.

Были и голоса в пользу мусорной концессии. Депутат Сергей Бондаренко напомнил, что еще в далеком 1984 году существовал план по созданию мусороперерабатывающего завода.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщил, что концессионное соглашение гарантирует концессионеру не объем доходов, а объем мусора, который он должен переработать. «728 тысяч тонн — это гарантия, а мы в агломерации собираем до 1,1 миллиона тонн. Учитывая, что каждый год количество мусора увеличивается на четыре процента, наши риски сводятся к нулю», — заявил заместитель губернатора. Также Сергей Семка попросил закрыть тему «в 2,7 раза», заверив, что такого повышения тарифов не будет.

Некоторые СМИ сообщили о том, что председатель горсовета Дмитрий Асанцев поддержал создание мусорной концессии, что не соответствует действительности. Реально же он заявил буквально следующее: «На сессии горсовета рассмотрение этого вопроса не планируется, поскольку он не находится в нашей компетенции. В горсовете нет экспертов по переработке мусора, поэтому делать какие-то выводы о целесообразности строительства мусороперерабатывающего завода не очень корректно».

Подводя итоги круглого стола, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин отметил: «Нам важно было создать такую площадку, на которой могли бы высказаться все: депутаты горсовета, Законодательного собрания, общественники. Задавали вопросы, касающиеся экономики, технологии, социальной тематики. Не на все вопросы были получены ответы, но это тоже нормально. Те вопросы, которые нуждаются в ответе, будут в письменном виде направлены концессионеру, и мы надеемся, что получим ответы в ближайшее время. В целом задача круглого стола была достигнута. Мы будем и дальше взаимодействовать с коллегами из Законодательного собрания, изучая возможность или невозможность реализации мусорной концессии на территории Новосибирской агломерации. Конечно, с юридической точки зрения это не вопрос компетенции горсовета, но депутаты городского представительного органа должны занять более жесткую и четкую позицию».

Алексей САЛЬНИКОВ, «Новая Сибирь»

Фото предоставлено пресс-службой мэрии