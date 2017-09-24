К 80-летию региона — служба 112

В Новосибирской области запущена своя экстренно-оперативная служба спасения

РАНЬШЕ наши люди знали о единых трехзначных номерах телефона вызова экстренных оперативных служб только по известным зарубежным сериалам. Теперь аналогичная служба 112 заработала в Новосибирской области. О вводе в постоянную эксплуатацию, особенностях и функционале отечественной системы рассказывает руководитель Департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

— Анатолий Васильевич, какие задачи решает Система 112 Новосибирской области? Какова ее структура? Какие новые современные функции ее отличают от других телефонов экстренных служб?

— Система обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Новосибирской области (Система-112) решает следующие задачи:

прием вызовов о происшествиях по номеру «112», в том числе посредством SMS-сообщений, на иностранных языках, а также посредством сурдоперевода, и терминалов ЭРА-ГЛОНАСС, которые с 1 января 2017 года устанавливаются во всех новых автомобилях;

обеспечение психологической поддержки позвонившему;

обработка вызова и передача информации о происшествиях в дежурно-диспетчерские службы в соответствии с их компетенцией, в том числе для комплексного реагирования;

отслеживание прибытия сил реагирования дежурно-диспетчерских служб к месту происшествия;

автоматическое определение номера телефона позвонившего и его местоположения.

Вызов экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по принципу «одного окна» позволяет направить на место происшествия все необходимые экстренные службы, передав информацию одновременно, а не последовательно, как это было раньше. Это позволяет значительно сократить время реагирования на вызов.

ЧИСЛЕННОСТЬ операторского персонала системы-112 (в основном и резервном центрах обработки вызовов, а также единых дежурно-диспетчерских службах) составляет более 230 человек. Ежесуточный состав дежурной смены — 58 человек.

В состав каждой дежурной смены обязательно входят психолог и лингвист.

В состав системы входят:

основной и резервный центры обработки вызовов;

единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) всех 35 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области с подключенными к ним дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб: пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, «Антитеррора», газовой сети, жилищно-коммунального хозяйства.

Система отличается такими передовыми техническими характеристиками, как:

полная интеграция с информационными системами дежурно-диспетчерских служб полиции и скорой медицинской помощи;

Расширенный функционал старшего смены, включая:

функцию видеонаблюдения за операторами всех ЕДДС;

возможность просмотра служебной информации с мониторов как операторов ЕДДС, так и диспетчеров станций скорой медицинской помощи и пожарной охраны;

функцию анализа фактического и прогнозного значений количества принимаемых вызовов в режиме онлайн;

наличие более чем на 25 километров удаленного от основного резервного центра обработки вызовов, что повышает надежность системы в условиях форс-мажора;

уникальную в Российской Федерации особенность наличия двух собственных узлов обслуживания вызовов экстренных оперативных служб (УОВЭОС);

в случае чрезвычайной ситуации возможность функционирования каждой ЕДДС только в едином информационном защищенном пространстве, но и автономно (без подключения к центру обработки вызовов), и, соответственно...

100-процентную отказоустойчивость.

— Как долго еще будут работать старые номера экстренных служб? Установлена ли там переадресация?

— Как и раньше, можно звонить по номерам: «01», «02», «03», «04» со стационарных телефонов, с мобильных, соответственно: «101», «102», «103», «104».

Поскольку единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» не является заменой действующих номеров служб экстренного реагирования, переадресация с действующих номеров на «112» не устанавливалась.

Тем не менее программное обеспечение ряда производителей мобильных телефонов переадресовывает звонки на короткие номера «101», «102», «103», «104» на единый номер «112». А поскольку единый номер вызова экстренных оперативных служб «прошит» в стандарт GSM, на него можно позвонить не только при отсутствии денег на счете, но и при отсутствии SIM-карты в телефоне.

— Какой орган власти отвечает за работу новой системы? Кто финансирует проект?

— Задача по созданию, обеспечению функционирования и развитию Системы-112 Новосибирской области возложена на департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области. В целях ее эксплуатации создано государственное казенное учреждение Новосибирской области ГКУ «Служба 112».

Развертывание Системы-112 Новосибирской области осуществлялось за счет регионального и федерального бюджетов, а также за счет организаций — участников проекта. Новосибирская область в результате жесткого конкурсного отбора вошла в число 9 пилотных регионов по федеральной программе создания Системы-112 в регионах России, поэтому около 50 процентов затрат на развертывание Системы-112 Новосибирской области профинансировано за счет федерального бюджета.

С учетом ухудшения финансовой ситуации в стране и сокращения средств федеральной программы остальные субъекты создают Систему-112 практически полностью за счет своих бюджетов.

Эксплуатация и развитие системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» осуществляется в рамках реализации государственной программы «Создание и развитие АПК «Безопасный регион» на 2016—2021 годы».

— Какова динамика обращений на новый номер с момента запуска его тестовой эксплуатации? Можно ли отследить реакцию экстренных служб на вызов? Куда обращаться в случае недо- вольства либо сбоев в работе системы?

— С начала 2017 года в Систему-112 НСО уже поступило более 550 тысяч звонков. Их количество постоянно растет. На сегодняшний день на единый номер «112» поступает около 3 000 вызовов в сутки.

Да, отследить прибытие экстренных оперативных служб на вызов можно. Оператор, принимавший и обрабатывавший вызов, отслеживает реакцию экстренных служб на обращение, их прибытие на место происшествия.

В случае недовольства работой Системы-112 можно направить письменное обращение в адрес директора ГКУ НСО «Служба 112».

— Есть ли планы развития системы? Будут ли к ней подключаться другие сервисы?

— Кроме уже подключенных к системе экстренных оперативных служб, в дальнейшем может быть принято решение о подключении к ней аварийных или аварийно-спасательных служб. В настоящее время прорабатывается вопрос о подключении к системе аварийно-диспетчерских компаний управляющих компаний. Это поможет быстрее ликвидировать аварии в жилищно-коммунальном хозяйстве и минимизировать соответствующий ущерб.

Дмитрий КАРАСЕВ, «Новая Сибирь»