Легкая атлетика в нелегких погодных условиях

В Советском районе Новосибирска прошла XIX эстафета памяти Александра Демакова

ВОЕННО-патриотическое воспитание и физическая подготовка тесно связаны, потому что защищать идеалы иногда приходится не только в словесных баталиях. 22 сентября в микрорайоне Щ уже в 19-й раз прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти Героя Советского Союза Александра Демакова, погибшего в 1982 году в Афганистане.

Перед началом эстафеты у памятника Александру Демакову состоялся митинг, завершившийся возложением цветов. После митинга и минуты молчания все перешли на стадион образовательного центра «Горностай», который совместно с администрацией Советского района выступил организатором эстафеты. С приветствием к участникам эстафеты обратилась директор образовательного центра «Горностай», депутат Совета депутатов Новосибирска Ирина Путинцева. Она пожелала всем успехов в учебе и спорте, призвала вести здоровый образ жизни и быть готовыми к героическим поступкам.

В эстафете приняли участие 136 учащихся общеобразовательных и средних учебных заведений, молодежных организаций и курсантов военного училища — всего 17 команд. На старт вышли образовательный центр «Горностай», политехнический лицей, народная дружина молодежного центра «Мир молодежи», Новосибирское высшее военное командное училище (НВВКУ), пять школ Советского района. Несмотря на ненастную погоду, соревнования проходили с азартом, ярко и интригующе. Все участники достойно выдержали испытание и проявили волю к победе.

Первый забег проводился среди команд 5-7 классов. Победили «горностаевцы», на второе место вышли учащиеся школы № 80 — они впервые участвовали в эстафете, третье место заняла команда школы № 190. А вот в забеге среди команд 8-9 классов школа № 190 заняла уже первое место, на втором месте были учащиеся образовательного центра «Горностай», на третьем — учащиеся школы № 80. В третьем забеге участвовали школьники 10-11 классов. Здесь с явным преимуществом победила команда «Горностая», на втором месте — спортсмены школы № 162, на третьем — легкоатлеты из школы № 61.

В соревновании между политехническим лицеем и народной дружиной победителями стали ребята из колледжа. В последнем забеге соревновались курсанты НВВКУ и Учебного центра по подготовке младших специалистов разведки. Многие годы победителями здесь выходили курсанты кафедры военной разведки. Но в этом году их на последних секундах обошли курсанты мотострелковой подготовки. Третье место заняла команда Учебного центра и получила утешительный приз.

Все победители были удостоены кубков депутата Совета депутатов Новосибирска Ирины Путинцевой, а самые юные участники получили еще и сладкие подарки.

Алексей МАКСИМОВ, «Новая Сибирь»

Фото предоставлено пресс-службой мэрии