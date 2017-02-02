Новосибирец продает лист клевера за шесть млн рублей

На портале Avito предприимчивый горожанин выставил предмет из личной коллекции. Свою находку он готов продать за астрономическую сумму.

Дла того чтобы предмет не рассыпался, мужчина заламинировал лист. Продавец отметил, что этот экспонат он нашел в прошлом году у подножия Гималайского кряжа. Не смотря на то, что растение уже заламинировано, доступ к черешку, через который можно совершать различные ритуалы, все равно есть. Продавец также добавил, что лист клевера — это могущественный артефакт, известный еще со времен кельтских друидов.

Клевер с четырьмя лепестками встречается редко, а с пятью-шестью — можно сказать, что никогда. На стебле, который мужчина собрался продать, как раз шесть лепестков. Именно поэтому за свой артефакт он и просит шесть миллионов.