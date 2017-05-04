Пенсионерка оставила в наследство долг размером в полмиллиона рублей

Родственникам пришлось собрать деньги, чтобы получить трёхкомнатную квартиру.

Пожилая жительница Линева задолжала двум банкам крупную сумму — 600 тысяч рублей. Однако женщина не спешила отдавать деньги. Тогда судебные приставы обратили взыскание на пенсию старушки. Таким образом удалось вернуть до кончины должницы порядка 150 тысяч рублей.

После смерти пенсионерки ее родственники не смогли получить в наследство трёхкомнатную квартиру. Пристав наложил запрет на регистрационные действия с недвижимостью неплательщицы. Близкие умершей полагали, что долг аннулируется. Однако выяснилось, что деньги банкам всё-таки придется заплатить. Через несколько дней родственники собрали необходимую сумму для погашения задолженности, чтобы получить наследство.