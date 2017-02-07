Суд наказал личного водителя мэра за парковку на тротуаре

Сфотографировал факт нарушения и направил в ГИБДД жалобу общественник Алексей Носов. Активист и сам не ожидал, что его обращение по-настоящему рассмотрят. Решение дорожной полиции, как отмечает он сам, его удивило.

«Нечастый пример в практике ГИБДД. Мне известны только три подобных случая: в Омске, в Перми и в Березовском», – пояснил Носов.

Неравнодушный новосибирец сфотографировал машину мэра на тротуаре у Новосибирской областной научной библиотеки (ул. Советская). До этого в социальных сетях уже обсуждали фотографии с этой же машиной, припаркованной на месте для инвалидов.

Электронное обращение общественник подал в ГИБДД 23 декабря. Ответ он получил 2 февраля: водитель автомобиля Audi A8 привлечен к административной ответственности.