В субботу (4 февраля) и в ночь на воскресенье (5 февраля) жители столицы Сибири ощутят резкие перемены в погоде.

Пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин заявил: «Ждем усиление снегопадов до умеренных, усиление ветра в порывах до 17–22 м/с. И все-таки похолодание будет».

Предстоящей ночью и днём температура будет колебаться в пределах –10…–15 градусов, а на следующий день – 5 февраля до –15…–20, местами до –26 градусов. Разумеется, днём столбик термометра будет на пару делений выше.

«Резкое изменение погоды, сочетание метелей, снегопадов, ветра позволяют говорить о неблагоприятных погодных условиях», — отметил Ренад Ягудин.

Напомним, что ранее эксперты уже предсказывали сильное похолодание к 7 февраля. В целом, февральские температуры не поразят — они будут соответствовать норме или окажутся ниже всего на пару градусов.

«С 5-го по 7-е предполагаем новое похолодание. В ночные часы температура будет где-то в интервале до –22...–27 градусов, местами по области столбик термометра опустится до –35 градусов», — сообщил Ренад Ягудин.

По мнению метеорологов, самые страшные морозы — уже позади. А март, по предположению Ягудина, обрадует нас температурами выше нормы.