Депутаты обсудили актуальные социальные проблемы

ОБЕСПЕЧЕНИЕ жильем детей-сирот, итоги летней оздоровительной кампании, организация санаторно-курортного лечения работников бюджетной сферы. Эти вопросы рассмотрели на заседании постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию.

По информации департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, за период проведения летней оздоровительной кампании в городе Новосибирске всеми видами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено более 127 тыс. детей.

В летний период были открыты для работы 186 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых смогли отдохнуть 21 548 детей, из которых 5650 — дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В рамках летней кампании было трудоустроено 768 подростков.

Также отметим, что в 2017 году, по официальным данным, отдохнуло более 700 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

По словам председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию Николая Тямина, впервые за последние годы летняя оздоровительная кампания 2017 года прошла без чрезвычайных ситуаций. Несмотря на это, у депутатов есть серьезные вопросы к организации отдыха в детских лагерях.

— Крайне не хватает финансовых средств на материально-техническую базу, — подчеркнул Николай Тямин. — По информации прокуратуры и Росздравнадзора, на сегодняшний день за редким исключением в летних лагерях готовы медицинские кабинеты, которые должны быть по требованию законодательства.

Так как этот вопрос находится не в компетенции муниципалитета, решено обратиться в соответствующие региональные структуры.

Николай Андреевич отметил еще один важный вопрос по итогам заседания:

«Очень важный и актуальный вопрос — это обеспечение жильем детей-сирот. Хоть это и не полномочия муниципалитета города Новосибирска, но эта тема беспокоит всех, в том числе и депутатов. Сегодня нам привели цифры: в год для обеспечения детей-сирот жильем выделяется 7-9 квартир, при том, что свыше 900 детей имеют право на предоставление благоустроенных жилых помещений. Мы не можем на это спокойно смотреть. В рамках своей компетенции, естественно, мы будем готовить обращения и временно исполняющему обязанности губернатору, и председателю Законодательного собрания Новосибирской области».

Николай ПЕТРОВ, «Новая Сибирь»