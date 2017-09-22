Депутат Дмитрий Червов провел контрольный объезд своего округа

ХОРОШО, когда все наказы избирателей исполняются сами собой. Но так, к сожалению, никогда не бывает. Поэтому депутатам приходится лично контролировать, как обстоит дело с наказами и правильно ли расходуются бюджетные средства. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Червов регулярно проверяет, как исполняются наказы на его округе. Например, в июле Дмитрий Валерьевич проконтролировал ремонтные работы по благоустройству территорий и установке детских игровых и спортивных городков, закупку нового оборудования в детские дошкольные и общеобразовательные учреждения.

А на этой неделе был очередной контрольный объезд округа. Начался он с посещения раздевалки по адресу ул. Костычева, 6. Здесь базируется спортивный клуб «Звездный» — единственный на округе депутата Дмитрия Червова. Долгие годы состояние помещения раздевалки было плачевным — не было скамеек, пол проваливался. После ремонта помещение преобразилось. Появилось новое покрытие пола, отремонтированы душевые и санузел, установлены скамейки, обновлены щитовая и вентиляционная система. Теперь юные хоккеисты смогут заниматься спортом так, как это и полагается — с комфортом. Тут стоит отметить, что «Звездный» проводит первенство Ленинского района, в котором участвуют восемь команд. И лучшие игроки становятся участниками чемпионата «Золотая шайба».

Дмитрий Червов убежден: «Нужно больше внимания уделять спорту. Мы должны знать, кто побеждает, под чьим руководством. И прессе нужно освещать не только успехи профессионалов, но и наших родных мальчишек. Эти люди — наши настоящие герои».

Следующими адресами контрольного объезда стали 1-й переулок Римского-Корсакова, 3 и ул. Ватутина, 17. На 1-м пер. Римского-Корсакова, 3 по программе «Формирование комфортной городской среды в городе Новосибирске» было проведено асфальтирование придомовой территории, установлены поребрики, благоустроены газоны, обустроены парковки. Кроме этого была установлена спортивная площадка. «Столько детей в нашем дворе мы не видели никогда», — говорят местные жители. На следующий год депутат пообещал обновить игровые элементы для малышей.

Во дворе на улице Ватутина,17 тоже заметные перемены. Вместо ям и ухабов — прекрасное асфальтовое покрытие на придомовой территории, проведена санитарная обрезка деревьев, благоустроены пешеходные дорожки. Детская игровая площадка для малышей была здесь установлена депутатом несколько лет назад. Но жители дома, проявив инициативу, снесли погреба и металлические гаражи для организации на освободившимся месте футбольного поля. Для засыпки газонов, поля и выравнивания территории детской площадки необходимо завезти большое количество земли и песка, нужна техника. Депутат взял на себя расходы по доставке и выделению необходимой техники и выразил желание организовать первый футбольный турнир среди дворовых команд на новом футбольном поле с призами и медалями от депутата Дмитрия Червова.

Почему нужно выезжать на округ и на месте контролировать ход работ? Может быть, проще руководить из кабинета? Так, увы, не получается. По словам Дмитрия Червова, претензии к работе строителей возникают, но не очень часто. Как правило, все исправляют без проблем. Но бывают случаи, когда приходится выносить вопрос на созданную при постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству рабочую группу по контролю за качеством работ по благоустройству территорий, привлекать специалистов Ростехнадзора. В конце встречи депутат поблагодарил жителей за неравнодушное отношение к своим домам и совместную работу.

Алексей МАКСИМОВ, «Новая Сибирь»