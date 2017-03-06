В Новосибирске закроют учебный центр для бортпроводников

Новосибирская транспортная прокуратура проверила деятельность организации «Небо без границ». В результате, специалисты выявили грубые нарушения сертификационных и лицензионных требований.

Офис школы не был оборудован как учебный кабинет, отсутствует заключение о санитарной безопасности помещения, лекции вела бывшая бортпроводница без педагогического образования.

Учреждение нарушило законодательство о защите прав потребителей — в учебном классе не было информации о юридическом лице, лицензиях, сертификатах, стоимости обучения. Также организация собирала без согласия слушателей сведения об их судимости, состоянии здоровья и биометрические данные, что противоречит законодательству в сфере обработки персональных данных. Помимо этого выяснилось, что сотрудники учебного центра вносили в программу больше практических занятий, чем было на самом деле.

Сейчас организации выписали штраф в 160 тысяч рублей. Прокуратура через Заельцовский суд требует запретить учебную деятельность школы до устранения нарушений.