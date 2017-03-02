Заразиться гепатитом можно при покупке дыни на рынке

О возникшей проблеме предупредили в конце февраля. Управление потребительского рынка рекомендует жителям отказаться от покупки вяленой дыни на улице.

В Советском районе большое количество людей заразились гепатитом А. По мнению специалистов, именно этот фрукт и стал причиной распространения вируса. О ситуации уведомили все районные отделы Новосибирска.

Начальник районного отдела потребительского рынка Григорий Волков подтвердил: «Нам информацию эту предоставили с управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска. Подозрение было, что вяленая дыня является источником заражения вирусом гепатита А».

Жителей просят воздержаться от покупок в местах, где нет соответствующего разрешения. В противном случае существует высокий риск заражения тяжелым заболеванием.