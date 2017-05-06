Новосибирск может получить дополнительные средства на решение «проблемы бараков».

«Для нас очень важно, что Президент РФ дал поручение продлить срок финансирования программы расселения ветхого и аварийного жилья», – сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопросы журналистов.

«С инициативой о продлении программы я выступал в Москве. Рад, что наш голос услышан, и поддержка со стороны Президента сегодня прозвучала. Это означает, что вместе при содействии федерального центра мы решим эту проблему», – подчеркнул глава города.

Как отметил Анатолий Локоть, получение дополнительных ресурсов на расселение ветхого жилья станет большой поддержкой для муниципалитета ещё на один год. «Президент сказал, что затем в действие вступит федеральная программа по расселению ветхого и аварийного жилья с несколько иными условиями участия в ней. Сегодня она разрабатывается», – сказал Анатолий Локоть.

Напомним, мэр Новосибирска, выступая на заседании Палаты городов – центров субъектов РФ, которое проходило на площадке Государственной Думы РФ 2 марта, обратился к мэрам «столиц» всех регионов России с инициативой о продлении программы расселения ветхого и аварийного жилья. Инициатива Анатолия Локтя получила поддержку и была внесена в резолюцию заседания Палаты городов – центров субъектов Российской Федерации.

Также мэр Анатолий Локоть обратился к руководителю фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадию Зюганову с просьбой поддержать продление срока действия Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в отношении расселения ветхого и аварийного жилья. Геннадий Зюганов в публичном выступлении признал необходимость создания общероссийской программы обновления жилого фонда и борьбы с ветхими и аварийными жилыми строениями.