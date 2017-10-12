Топ-10 из цитатника нового главы Новосибирской области

ТУТ уже обсуждать что-то поздно — свершилось. Пишем хронику для тех, кто читает только нас, и для истории. Владимир Городецкий написал-таки заявление об отставке с поста губернатора Новосибирской области. На его место Владимир Путин назначил врио Андрея Травникова, который до этого был мэром Вологды. Теперь он возглавляет территорию, на которой живет в девять раз больше людей, чем в Вологде, а сама эта территория в тысячу раз больше, чем Вологда.

На презентации нового главы региона, которая проходила утром в понедельник, он, естественно, не мог сказать ничего, кроме дежурных фраз про консолидацию элит. Именно поэтому наш корреспондент туда не пошел. Ну что идти-то — там и так 200 местных корреспондентов было. Что нового человека-то пугать еще одним? Все политоведы уже сообщили свои мнения о том, что случилось, и все их мнения — правильные. Умных герменевтиков, умеющих объяснить, что и почему, у нас хватает. Мы сами можем десяток версий навскидку накидать, но нам сейчас интересно другое — Who is mr. Travnikov?

И тут весьма полезно почитать то, что Андрей Александрович говорил до вступления в должность главы НСО. Прямая речь. Чистый продукт — без примесей. Возможно, вырвано из контекста, но на сегодняшний день все из этого контекста вырвано.

Вот что он говорит про свой стиль руководства:

Производственный опыт научил меня общаться с людьми: если я вижу, что люди понимают спокойную речь, я с ними разговариваю спокойно. Если нужно прикрикнуть — и это будет иметь эффект — я так и делаю

А это — про средства массовой информации и про то, как с ними сосуществовать:

Я уже заметил, что в Вологде кадровые перестановки руководителей всех уровней привлекают особенное внимание средств массовой информации. Я бы не хотел втягиваться в дискуссию и дополнительно комментировать свои кадровые решения. Время покажет, насколько они были правильными.

А вот это — про нетерпеливость после назначения на новую должность:

С одной стороны, я уже понял, что несмотря на то что моя работа интересна с точки зрения расширения кругозора и географии, все-таки я руководитель скорее прикладного характера — мне хочется видеть результат своей деятельности сразу.

Кстати, это из его аккаунта в сосетях. У предыдущего губернатора не было своих аккаунтов, и то, что у Травникова они есть, — это ему в плюс.

Вот еще из его фейсбука/вконтакте:

80 книг из личной коллекции передал сегодня в библиотеки Вологды. Это произведения наших авторов, биографии знаменитых вологжан, а еще учебная и детская литература, в том числе роман о Гарри Поттере. Сам я люблю читать, но свободное время выдается не всегда, в основном изучаю управленческую литературу.

Больше 20 лет я делаю прививки от гриппа, и этот сезон не исключение. Сегодня дружной командой прошли вакцинацию. Это не только пример корпоративной культуры, но и ответственное отношение к своему здоровью и здоровью своих коллег, выработав иммунитет, не станешь разносчиком вируса в коллективе.

Побывал на «Вологодской ярмарке» — ассортимент продукции хороший. Если сравнивать средние цены в торговых сетях, то выгоднее, конечно, покупать на ярмарке. Пообщался с вологжанами, они тоже говорят, что таких низких цен по городу нигде нет. Большой ажиотаж вызвала у покупателей продажа картофеля, брусники и саженцев. Есть и необычные продукты, купил сладкое желе из свеклы и морковные цукаты.

Команде «Чеваката» выделено 11 миллионов рублей. Главное условие — в команде должны играть только вологодские спортсменки, мы не можем и не должны платить из бюджета высокую зарплату привлеченным из-за рубежа легионерам.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают программисты. В Вологде работает несколько крупных IT-компаний, одна из них Playrix, компания-разработчик игр для мобильных телефонов. 13 лет назад ее основали выпускники вологодского вуза. А теперь проект вошел в топ-10 самых успешных мобильных издателей мира. Свои знания программисты будут передавать теперь и детям. В школах работники Playrix проведут уроки кибербезопасности и расскажут о специальности IT-специалиста.

В последнем интервью на посту мэра Вологды Травников высказался по поводу нашумевшей до премьеры «Матильды»: «Кто захочет, тот посмотрит». Плюс резонно добавил, что будет несправедливо, если в одном городе ленту покажут, а в другом — нет. При этом он добавил, что не стоит считать его слова рекомендацией к действию. Каждый волен поступать по-своему.

Ну что ж, если так, то это обнадеживает.

Алексей САЛЬНИКОВ, «Новая Сибирь»