Более тысячи человек приняли участие в Региональном форуме местного самоуправления

В Новосибирском экспоцентре прошел Региональный форум местного самоуправления. Он собрал свыше тысячи участников из всех муниципальных образований области и муниципалитетов соседних регионов. А также представителей органов государственной власти, Федерального Собрания РФ, федеральных и региональных экспертов.

Нынешней особенностью работы форума стало то, что он проходит под эгидой Совета муниципальных образований, который с 2016 года работает в обновленном формате. И форум местного самоуправления призван в первую очередь содействовать общественному диалогу, поиску решений наиболее насущных вопросов, которые стоят перед муниципалитетами.

Программой форума было предусмотрено проведение пяти дискуссионных площадок и пленарное заседание, где как раз эти насущные вопросы и были обсуждены. А это и практика формирования структуры местного самоуправления, и межмуниципальное сотрудничество. Укрепление связей между жителями и местной властью. Вовлечение населения в местное самоуправление и реализация прав и возможностей граждан при его осуществлении. Правовое регулирование местного самоуправления. Развитие института старост в сельских населенных пунктах. Работа с обращениями граждан, оказание социальной поддержки, помощь в трудоустройстве. Развитие внутреннего туризма.

Во время проведения форума состоялось общее собрание членов Совета муниципальных образований области. И заседания его рабочих органов — президиума, палаты городских поселений, палаты сельских поселений и экспертного совета.

29 августа в работе президиума Совета муниципальных образований и пленарном заседании принял участие губернатор Владимир Городецкий. В своем выступлении он отметил, что «правительство Новосибирской области и муниципальное сообщество совместно ищут пути решения социальных задач и дальнейшего развития территорий. При этом одной из основных задач является активное вовлечение населения в осуществление местного самоуправления. Действенное участие населения в жизни муниципалитета содержит в себе огромный потенциал развития. Формами взаимодействия могут и должны стать: общественный контроль, ТОСы, общественные обсуждения разных форматов, сельские старосты. Совершенствование механизмов участия населения в развитии территорий Новосибирской области рассматривается в рамках выстраивания системного взаимодействия органов власти и населения».

Глава региона считает, что диалог в рамках форума выходит на новый уровень. Это наглядно подтверждает участие в дискуссии экспертов федерального уровня, представителей Государственной Думы, Общероссийского конгресса муниципальных образований. По словам губернатора, «с каждым годом совершенствуется эффективность работы Совета муниципальных образований Новосибирской области. Растет значимость самого Совета как координирующего органа по развитию муниципального самоуправления. Все больше активных людей объединяются вокруг решения местных вопросов, вокруг того, чтобы делать повседневную жизнь лучше».

Участники форума были солидарны с губернатором в том, что работа органов местного самоуправления помогает понять проблемы населения и выстроить социальную политику. И что Новосибирская область уже имеет богатый опыт в организации местного самоуправления. Прежде всего на поселенческом уровне. В регионе уже сформировались достаточно устойчивые взаимоотношения органов государственной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований, сформировались традиции участия населения в решении проблем местного значения. Тем не менее вопрос более активного вовлечения населения в местное самоуправление остается.

Еще один важный вопрос, который был рассмотрен на форуме, связан с процессом формирования органов местного самоуправления. Практика Новосибирской области показывает, что в ряде муниципальных образований имеется потенциал и желание формировать органы местного самоуправления с учетом особенностей соответствующего муниципального образования. Реализация этого потенциала, по мнению участников форума, требует разработки и законодательного закрепления критериев, позволяющих дифференцированно подходить к вопросу организации местного самоуправления на этих и других территориях. Речь идет, например, о формировании представительных органов муниципальных районов делегированным способом — из представителей поселений, входящих в состав района.

На заседании секции «Собрание представителей Советов депутатов муниципальных образований Новосибирской области» с докладом выступил начальник Главного управления Минюста РФ по Новосибирской области Виктор Храбров. Он рассказал, что одним из направлений деятельности Главного управления является оказание методической и консультативной помощи органам местного самоуправления по вопросам соответствия их деятельности федеральному и региональному законодательству. Наиболее эффективным здесь является разработка типовых (модельных) уставов, образцов документов, которые необходимы для государственной регистрации уставов. И на сегодня уже 83 процента муниципалитетов воспользовались данными модельными уставами.

Второе, считает Храбров, — это семинары-совещания, которые проводит его управление в форме «Дней юстиции». На этих семинарах разъясняются положения действующего законодательства, порядок регистрации и внесения изменений в уставы.

В ходе пленарного заседания форума состоялось подведение итогов работы дискуссионных площадок и выработка рекомендаций по дальнейшему правовому регулированию организации местного самоуправления, по внесению изменений в законодательство. Эти поправки будут представлены на сессию Законодательного собрания области. Как подчеркнул глава региона Владимир Городецкий, «сегодня была возможность обсудить ситуацию по структуре формирования местного самоуправления, узнать, какая практика есть в целом по России и у нас. Был рассмотрен и ряд практических вопросов — развитие местного туризма и другие».

Виктор ЧЕРНИКОВ, «Новая Сибирь»