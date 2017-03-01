Бомж украл ночью у парикмахера фен

Мужчина без определенного места жительства сломал стену в парикмахерской и украл фен и машинку для стрижки волос. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл в Первомайском районе 25 февраля. В полицию обратился владелец салона. Он сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что неизвестные похитили у него парикмахерские принадлежности. Ущерб мужчина оценил в 12 тысяч рублей.

На место случившегося выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что похититель забрался в подвал дома, проломил стену и проник в парикмахерскую. Предполагаемым преступником оказался 42-летний мужчина без определенного места жительства. Вещи частично изъяты.