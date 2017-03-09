Центральный районный суд Новосибирска признал виновными бывшего руководителя роддома №6 и её заместителя за крупную растрату бюджетных средств с использованием своего служебного положения.

За несколько лет главврач родильного дома №6 Наталья Семененко и её зам Наталья Дронова похитили из бюджета больницы более шести миллионов рублей. В 2009 году Семененко устроила в больницу на работу своего зятя. Мужчина не работал там четыре года, однако зарплату получал ежемесячно. За весь период его медицинской «занятости» он получил без малого 4,6 млн рублей.

В 2011 году в роддоме появилась новая должность. Необходимо было найти специалиста для оказания научно-практических и экспертных услуг. Следствие утверждает, что в больнице было достаточно работников, которые смогли бы хорошо справиться с новыми обязанностями. Семененко устроила на эту должность свою дочь. Зарплата у девушки ежемесячно варьировалась от 33 до 56 тысяч рублей.

В 2013 году появился ещё один эпизод. Тогда Семененко просто решила помочь матери своего зама по экономическим вопросам Натальи Дроновой. Главврач перечислила на счёт матери Дроновой 780 тысяч рублей.

Суд признал обеих женщины виновными. Семененко лишили свободы сроком на четыре года в исправительной колонии общего режима. Дроновой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на три года.