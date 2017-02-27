Две девятиклассницы сбросились с многоэтажного дома в Иркутской области

Их тела обнаружили возле многоэтажного дома в Усть-Илимске (Иркутская область). Следователи разбираются в случившемся.

Личности подростков уже установлены. Оказалось, что их родители давно уже лишены прав. Разбившиеся девушки были двоюродными сестрами. О случившемся сразу написали в сообществе «ДТП и ЧП Усть-Илимска» в социальной сети «ВКонтакте». Там уточняется, что всё происходящее записывали на видеокамеру двое подростков, скорее всего, с девушками они были знакомы. Не исключается и тот факт, что подростки были вовлечены в «суицидальные» игры «групп смерти».

Подобный инцидент произошел сегодня утром и в Красноярске. Примерно в 10 часов утра (крск) 15-летняя девушка в Советском районе спрыгнула с пятого этажа. Подросток получил тяжелые травмы, однако остался жив. Сейчас девушка в больнице.

Доследственная проверка уже началась. В правоохранительных структурах уверяют: подросток не стоит на учете в ОВД, родители не лишены прав. Семью характеризуют удовлетворительно.