Группа мошенников обворовала жителей России на 11 млн рублей

Полиция Иркутска задержала группу лиц, которая, по версии оперативников, сумела обмануть более 700 человек. Люди были уверены, что вкладывают деньги в проект по розливу байкальской воды.

Следствие утверждает, что горе-«бизнесмены» разместили всю информацию о своем проекте в Интернете. Они предлагали всем желающим заработать на производстве байкальской воды.

Для участия в проекте необходимо было перечислить определенную сумму денег. Впоследствии каждому пайщику мошенники пообещали ежемесячные выплаты по вкладам. Идеологи проекта даже провели видеоконференция для всех интересующихся. Мошенники организовали виртуальное посещение заводов, которые специализировались на производстве питьевой воды. Однако, как отмечают следователи, ни одно руководство иркутских предприятий не подтвердило сотрудничество с подозреваемыми.

Бизнесмены-мошенники организовали в 2015 году 27 кооперативов в разных городах страны. Так им удалось привлечь в липовый проект более 700 человек. Предварительный ущерб, который группа нанесла своим «пайщикам», оценивается в 11 млн рублей.