В понедельник вечером компания взрослых решили устроить корпоратив и детский праздник одновременно. Двенадцать коллег и девять детей приехали к пяти часам вечера в заведение на улице Никитина. Спустя 15 минут после того, как они зашли, один из детей начал тонуть в бассейне.

«Сауна была заказана с 17 часов. Мы только зашли, начали доставать все на стол — салаты, пиццу, ребятишек переодели, сами еще не успели переодеться. Дети пошли в бассейн, мама стояла смотрела за сыном, он был в поле видимости. Когда она поняла, что не видит его в воде, она побежала. Подбежала — его в воде нет, обнаружили его за керамическим островком. Оказалось, что ребенок нырнул, начал выныривать и ударился головой об этот островок», — рассказала гостья заведения Татьяна Мальцева.

Когда девятилетнего мальчика вытащили из воды, он не дышал, пульс не прощупывался. По словам Мальцевой, она делала ребенку массаж сердца, а одна девочка делала искусственное дыхание. Женщина попросила вызвать «скорую» и пригласить администраторов , потому как думала, что они умеют оказывать медицинскую помощь.

Спустя некоторое время вода из легких ребенка вышла, мальчик стал дышать, сердцебиение восстановилось. Однако он всё еще был без сознания. Работники сауны принесли нашатырный спирт по просьбе посетителей. Приехали врачи, оказали пострадавшему первую помощь и забрали его вместе с матерью в больницу.

В карете «скорой помощи» мальчик очнулся и расплакался. Сейчас мальчик находится в детской городской клинической больнице № 1. У ребенка обнаружили небольшой отек мозга. До сегодняшнего дня он находился в искусственной коме.

Полицейские проводят проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ведомство вручило благодарственное письмо администратору сауны Ольге Осичнюк. Управляющая заведением Ирина Чагина пояснила, что Ольга посоветовала перевернуть мальчика, чтобы вода вытекала из легких, держала ему язык, чтобы он не запал в горло, принесла нашатырь.

Также сотрудница сауны утверждает, что взрослые в момент происшествия находились в бассейне, они были трезвыми. А ребенок, как объяснила Чагина, отказался от спасательного жилета и нарукавников, так как умеет плавать.