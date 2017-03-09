Молодой человек из ревности убил собаку своей девушки

Новосибирский районный суд признал виновным 26-летнего Артёма Данилова сразу по трём уголовным статьям: «Незаконное проникновение в жилище», «Жестокое обращение с животными» и «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества». Его приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы условно.

Год назад Данилов поехал со своей возлюбленной и друзьями на пляжную вечеринку. К его девушке приехал парень, которому она приветливо помахала. Молодого человека это задело, он решил отомстить своей возлюбленной.

Данилов сначала устроил ей скандал, после ссоры начал прыгать на капоте её автомобиля, разбил электротабло в салоне, поцарапал багажник и облил машину бензином. Он забрал свои вещи и ключи от дома своей возлюбленной. Мужчина проник в квартиру своей девушки и убил её собаку – западно-сибирскую лайку.

Представитель пострадавшей девушки, юрист благотворительного фонда помощи бездомным животным «С правом на надежду» Сергей Егоров отметил, что молодой человек три раза ударил животное по голове молотком, а потом начал добивать собаку обухом топора.