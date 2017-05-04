Мужчина обещал сброситься с башенного крана в случае невыплаты зарплаты

В общей сложности руководитель задолжал своему сотруднику 150 тысяч рублей.

Начальник «СтройСервисМеханизация» с ноября 2016 по апрель 2017 года частично не выплачивал одному из своих сотрудников зарплату. По имеющимся данным, перед 30-летним мужчиной образовалась задолженность в размере 150 тысяч рублей. При этом на счетах компании было достаточное количество средств.

Пострадавший не стал обращаться в правоохранительные органы с данной проблемой. Работник поднялся на строительном объекте по улице Выборная на башенный кран и угрожал сброситься оттуда из-за невыплат. После уговоров мужчина самостоятельно спустился на землю.

В отношении руководиткля возбуждено уголовное дело «частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из личной заинтересованности руководителем организации».

«В рамках расследования будут установлены все обстоятельства нарушения права работника на получение заработной платы, а также исследованы вопросы соблюдения трудовых прав других работников предприятия», – заявили следователи.