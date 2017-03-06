Обнажённый мужчина задержал машину «скорой помощи»

В центре Новосибирска – на улице Ленина – молодой мужчина разделся догола и начал приставать к прохожим. Он также кидался на автомобили, а после сорвал номер с машины реанимации.

Врачи вызвали сотрудников правоохранительных органов. Они сообщили, что на улице Ленина кто-то якобы избил мужчину. Полицейские помогли человеку одеться и вызвали другую «скорую помощь». В ведомстве отметили, что мужчина вёл себя неадекватно.

По факту сорванного номера полицейские проводят проверку. Согласно заявлению МВД, мужчина избит не был.