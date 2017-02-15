Мужчина застрелил свою соседку возле дома

Происшествие случилось рано утром: в 7:45 в полицию уже поступило сообщение о стрельбе в жилом квартале.

В Калининском районе Новосибирска мужчина в нетрезвом виде расстрелял 37-летнюю женщину во дворе дома. Она шла на работу, а он просто вышел из машины, выстрелил пару раз в человека и уехал на темном внедорожнике. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого. Скорая помощь приехала незамедлительно, однако женщину спасти не удалось – пострадавшая скончалась по пути в больницу.

«В кратчайшие сроки подозреваемый в убийстве был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 51-летний местный житель, ранее знавший потерпевшую и проживающий с ней по соседству», — сообщили в следственном комитете.

После выстрелов мужчина скрывался в соседнем доме. Полицейские блокировали здание и все обходные пути, чтобы подозреваемый не смог скрыться. Они зашли в дом, выломали дверь квартиры и задержали мужчину. Охотничье ружье, из которого он стрелял в соседку, было изъято.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «убийство».