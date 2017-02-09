Отец хотел таким образом избежать ответственности за свой поступок. Ребенку на тот момент было всего два года.

Инцидент произошел вечером 10 июля 2016 года. Супружеская пара поругалась после распития спиртных напитков. В результате муж порезал плечо супруги. Он тут же придумал, как выкрутиться из этой ситуации.

«Желая избежать уголовной ответственности за свои действия, мужчина захватил в заложники своего сына, 2014 года рождения, и стал удерживать его, представив к голове и шее мальчика осколок оконного стекла», — сообщил следственный комитет.

Отец угрожал убить ребенка. От приехавших на место полицейских он требовал дать ему вещи и позволить покинуть квартиру. Сотрудники правоохранительных органов в течение нескольких часов вели переговоры с ним, после чего обезоружили захватчика. Маленький заложник не пострадал.

Официальный представитель ГУ МВД РФ по НСО Наталья Суковатова заявила:

«Переговоры с подозреваемым через приоткрытую дверь начал вести старший сержант полиции Заельцовского отдела полиции 32-летний Евгений Соловьев. Перед этим мужчина потребовал, чтобы полицейский снял с себя оружие и спецсредства. С целью установления психологического контакта с подозреваемым полицейский разговаривал на самые разные темы, даже об автомобилях. В результате сначала удалось уговорить отца напоить сына, а затем — одеть ребенка и начать выходить из квартиры».

Суд приговорил нерадивого мужчину к 10 годам в колонии строгого режима. Ему вменили захват в заложники несовершеннолетнего и умышленное причинение легкого вреда здоровью с помощью предметов, используемых как оружие. Однако приговор еще не вступил в силу.