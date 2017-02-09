Новосибирец пытался ввезти незадекларированные вещи на миллион рублей

Одни только кроссовки из питона специалисты оценили в 124 тысячи рублей. При этом сам герой утверждает, что всё это он купил для себя.
28-летний новосибирец возвращался из Чехии. Он и раньше бывал за границей. Нарушитель пытался пройти через «зелёный коридор» без заполнения декларации и уплаты пошлин. Таможенники задержали его с брендовыми вещами — кроссовками LOUIS VUITTON, серьгами BOUCHERON, чехлом для телефона Vertu и наручными часами BRETLING. Все предметы конфискованы.
Экспертиза подтвердила — вещи нужно было задекларировать. Теперь новосибирцу грозит штраф до двух размеров стоимости товаров. Вернут ли изъятые аксессуары и обувь – решит суд.
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«Согласно заключению экспертов новосибирского филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления, брендовые вещи оказались подлинными, а общая стоимость товаров составила 1 млн 282 тыс. руб. (кроссовки из натуральной кожи питона — 124 тыс. руб., золотые серьги с бриллиантами — 276 тыс. руб., чехол для телефона — 36 тыс. руб., часы — 844 тыс. руб.), или 14,8 тыс. евро в эквиваленте, что превышает нормы беспошлинного ввоза товаров на 4,8 тыс. евро», — заявили в таможенной пресс-службе.