Новосибирец пытался ввезти незадекларированные вещи на миллион рублей

Одни только кроссовки из питона специалисты оценили в 124 тысячи рублей. При этом сам герой утверждает, что всё это он купил для себя.

28-летний новосибирец возвращался из Чехии. Он и раньше бывал за границей. Нарушитель пытался пройти через «зелёный коридор» без заполнения декларации и уплаты пошлин. Таможенники задержали его с брендовыми вещами — кроссовками LOUIS VUITTON, серьгами BOUCHERON, чехлом для телефона Vertu и наручными часами BRETLING. Все предметы конфискованы.

Экспертиза подтвердила — вещи нужно было задекларировать. Теперь новосибирцу грозит штраф до двух размеров стоимости товаров. Вернут ли изъятые аксессуары и обувь – решит суд.