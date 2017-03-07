Пациент избил женщину-психотерапевта

Мужчина пришел на приём в городскую бердскую поликлинику и набросился на врача с кулаками. Правоохранительные органы задержали хулигана. Его поместили в психбольницу.

Пациент несколько раз ударил медицинского работника кулаком по голове, лицу и телу.

«Когда две медсестры, находящиеся в кабинете, попытались оттащить дебошира, последний также нанес им несколько ударов», — прокомментировали ситуацию в СК.

Инцидент произошёл 28 февраля, но узнали о нём недавно благодаря местным СМИ. Следственный комитет сейчас проводит доследственную проверку по факту случившегося. Известно, что мужчина давно наблюдался у избитого врача.