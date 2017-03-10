Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели детей

Дом загорелся в 9 марта примерно в 15:30. Местные жители увидели, что здание объято огнем, и сообщили спасателем. Соседи сразу же начали тушить огонь своими силами до приезда пожарных.    

В Чановском районе Новосибирской области загорелся дом. Среди погибших два мальчика. Одному из них было пять лет, второму — один год.  В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что жители села сразу же выломали дверь в доме, вытащили одного ребёнка, но спасти его не удалось. Тело второго мальчика нашли спасатели в дальней комнате.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Следователи предполагают, что старший брат играл со спичками, пытался разжечь костер.  Родителей в момент возгорания дома не было. Мама детей ушла в районную администрацию оформлять документы для социальных выплат. Дети остались одни.

Следствие возбудило уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум лицам. Сейчас проходит расследование.

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