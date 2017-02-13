Новосибирец подделал прописку сына для зачисления в школу

Мужчине грозит до полугода ареста за попытку определить ребенка в хорошее учебное заведение.

В прокуратуре объяснили, что обвиняемый хотел отправить сына в 1 класс престижного учебного заведения Железнодорожного района. Для этого Меренов еще прошлой весной договорился через интернет о проставлении нужного штампа. Новая отметка о регистрации стоила отцу 18 тысяч рублей. Паспорт с «билетом в лучшую жизнь» для сына он предъявил в школе.

Тайное стало явным – Константину вменяют использование заведомо подложного документа. Дело рассмотрит мировой судья Железнодорожного района. Вариантов развития событий несколько. В случае обвинения мужчине грозит штраф в 80 тысяч, обязательные работы сроком до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет или арест на полгода.