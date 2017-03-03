Во время пожара жилого дома на левом берегу погибли два человека

В ночь на третье марта в 13-этажном доме № 63/1 (Горский макрорайон) начался пожар. Согласно предварительным данным, возгорание началось в квартире на 4 этаже.

Спасатели прибыли на место происшествия через пять минут после вызова. О том, что в доме начался пожар, сообщили слишком поздно, поэтому огонь распространился на общей площади около 70 кв. м.

Возгорание тушили полтора часа. На месте работали 27 спасателей и 10 пожарный машин. Одна девушка не стала дожидаться приезда спасателей. Она не смогла самостоятельно выбраться из полыхающего помещения, поэтому спрыгнула из окна.

Всего из здания было эвакуировано 52 человека, из них 12 детей. Спасатели уточнили, что тушению пожара мешали две припаркованные во дворе машины. При въезде на объект дорогу спасателям преградил автомобиль Mazda. Людям пришлось оттащить средство передвижение на руках, чтобы пожарные машины смогли проехать.

Одна девушка, 1994 года рождения, отравилась продуктами горения. Её госпитализировали. Погибли мужчина и женщина — 1987 года рождения. По предварительным данным, пожар начался из-за замыкания проводки. Следователи уже назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.