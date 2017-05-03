Полиция ищет избивших новосибирского депутата

Слуга народа полагает, что нападение связано с его политической деятельностью.

В конце апреля во дворе дома в Калининском районе Новосибирска произошло нападение на местного политика. Злоумышленников было двое.

Полиция проверяет случай депутата от КПРФ Совета депутатов Новосибирского района Павла Батина. Он допускает, что инцидент связан с его политической деятельностью.

«Павел Батин является депутатом Совета депутатов Новосибирского района с сентября 2015 года. За это время он часто высказывал критику по поводу решений администрации Новосибирского района, в том числе изменений в Устав и бюджет муниципального образования. Как это и было на последней сессии, 27 апреля», — сообщили на сайте областного комитета КПРФ.

Дело в том, что именно этот политик предложил повторное голосование по вопросу внесения изменений в Устав. За инициативу высказалось недостаточное количество депутатов, поэтому документ остался прежним.