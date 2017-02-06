Пьяного правонарушителя люди обезвредили ударом ножа

Дебошир под градусом со своими друзьями размахивал большой палкой на улице. Прохожие решили остановить «бунтаря» ударом ножа.

Инцидент произошел в Кировском районе Новосибирска. Пьяный мужчина пытался избить прохожих. Окружающие обезвредили его ударом ножа в ногу. Как выяснилось позже, мимо проезжал отряд ДПС. Сотрудники правоохранительных органов заметили небольшую потасовку и остановились. Мужчину задержали.

Напомним, подобное происшествие случилось несколько лет назад в Новосибирске. Неизвестный мужчина в состоянии опьянения постучался в квартиру Виктора Гончара. Дверь открыла его дочь. Мужчина схватил девочку за руку. Отец семейства увидел это и вытащил дебошира на лестничную площадку, где нанес ему пару ударов, после чего неизвестный мужчина умер.

Гончара привлекли к уголовной ответственности за умышленное убийство. Позже суд пересмотрел его дело, и за истечением срока давности отца освободили.