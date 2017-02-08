Работник ЖЭУ сломал позвоночник во время очистки крыши от снега

Врачи «скорой помощи» сразу же отвезли пострадавшего в НИИТО. По предварительным данным, мужчина сломал позвоночник.

В Дзержинском районе Новосибирска 37-летний мужчина – работник ЖЭУ – упал с крыши пятиэтажки. В полиции уточнили, пострадавший скидывал снег с дома. Во время работы он поскользнулся и упал. Стоит отметить, что на крыше здания было небольшое ограждение, но оно не спасло работника – сломалось.

Сейчас делом занялись следователи. Они выясняют, были ли изначально предприняты меры безопасности во время высотных работ. Если такая информация не подтвердится, то людей, отвечающих за безопасность, привлекут к ответственности. Напомним, в январе этого года с четвертого этажа строящегося дома упал рабочий. Его сразу же отвезли в больницу. Спасти мужчину не удалось.

Напомним, в начале года несколько человек провалились в канализационные люки. В некоторых случаях людей удалось вытащить только через несколько дней — мертвыми. Следствие сейчас разбирается, почему на пешеходных улицах были открыты канализационные отверстия. Пока виновные не найдены