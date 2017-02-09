На заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Ему назначили 160 часов обязательных работ.

В начале августа прошлого года сотрудник муниципального унитарного предприятия (МУП) «Коммунальщик» находился на участке трассы М-52 Новосибирск — Ташанта в Черепановском районе. 32-летний Алексей Бушуев регулировал движение транспорта из-за ремонта части дорожного полотна.

К нему подъехал автомобиль. Водитель поинтересовался о продолжительности стоянки. Бушуев ответил ему матом, достал нож из своего жилета, подошел к потерпевшему и, после слов «Я тебя сейчас зарежу!», поднес к горлу мужчины холодное оружие.

«Проявляя агрессию, он умышленно высказал потерпевшему угрозу убийством: а в подтверждение своих слов через открытое окно водительской двери просунул руку с ножом в салон автомобиля, пытаясь острием лезвия ножа нанести удар в шею потерпевшего. Свои противоправные действия Бушуев прекратил самостоятельно», — пояснили в ведомстве.

На заседании Алексей Бушуев признал свою вину полностью. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ объемом 160 часов. Приговор еще не вступил в законную силу.