Собутыльник-зэк отправил на тот свет молодого человека

Тело жертвы нашли в Заельцовском районе. Сообщение поступило в 6 утра от жильцов дома по ул. Дуси Ковальчук. Очевидцы утверждают, что тело упало с пятого этажа. По данному факту заведено уголовное дело по статье «убийство».

Молодой человек был ранен в живот. Следователи полагают, что в него стреляли из травматического пистолета. Полиция уже задержала подозреваемого — ранее судимого 36-летнего мужчину. В ходе обыска в его квартире найдено оружие. Правоохранительные органы считают, что из него и стреляли в погибшего.

По версии следствия, 22-летний потерпевший познакомился в магазине с компанией молодых людей и пригласил их к себе в дом. Во время распития алкогольных напитков один из гостей повздорил с квартиросъемщиком. После чего подозреваемый выстрелил в противника не менее трех раз.

Однако почему тело погибшего оказалось на улице — хотел ли он спастись или кто-то толкнул его — еще предстоит выяснить следствию.