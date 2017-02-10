В результате ошибки искитимцы отправили на кремацию в Новосибирск не то тело. Выяснилось все уже тогда, когда его доставили в столицу Сибири.

Мужчина скончался в начале года в местном противотуберкулезном диспансере. Первая о произошедшем узнала сестра покойного. На опознание тела женщину не пустили. Тогда она обратилась в ритуальное агентство. Организация выяснила, что рост покойника меньше на 11 сантиметров, а причина смерти не установлена.

«То есть, никаких конкретных диагнозов, причин смерти?». Мне ответили: «Ничего, ничего! Мы не знаем, отчего он умер. Думаю, или у него второй инсульт был, все-таки он недавно перенес уже один инсульт», – отметила сестра покойного мужчины.

Накануне похорон женщина узнала, что в морге перепутали покойников — тело ее брата привезли в Новосибирск по чужим документам. Подмену обнаружили родственники второго умершего – они планировали кремировать тело своего отца. Труп бесплатно отправили в Искитим. Всё это произошло из-за того, что работники морга в Искитиме проигнорировали перед отправкой тела в Новосибирск обязательную процедуру опознания родственниками.

По поводу случившегося высказался исполняющий обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Ярослав Фролов: