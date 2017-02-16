Стеклоочиститель убил заключенного новосибирской колонии

Двое из собутыльников находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Колыванской районной больницы. По предварительной версии все участники попойки употребили стеклоочиститель.

По факту гибели человека возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи полагают, что мужчины слили жидкость при работах по ремонту автомобиля и употребили ее в качестве алкогольного напитка.

Один из них из-за отравления метанолом скончался в Колыванской Центральной районной больнице, не приходя в сознание. Двое других были доставлены в реанимационное отделение через сутки после попойки.