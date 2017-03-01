Дело Владимира Тайлакова передано в суд. Его обвиняют в незаконном хранении оружия и в причинении ущерба бюджету в более 3,7 млн рублей.

В 2012 году Тайлаков подписал контракт на ремонт дорог сразу с несколькими компаниями на 10 млн рублей. Следствие утверждает, что свои обязанности подрядчики выполнили не полностью, однако это не помешало экс-мэру подписать акт приёма якобы выполненных в полном объеме работ.

По версии следствия, позже Тайлаков перечислил компаниям 10 млн рублей, чем и нанес ущерб бюджету в 3,7 млн рублей.

«Результатом противоправных действий чиновника явилось существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в нарушении нормального функционирования бюджетной системы, подрыве авторитета муниципального образования Колывани», — комментирует произошедшее СК.

Кроме того, при обыске у Тайлакова обнаружили 51 патрон калибра 5,6 мм. Лицензии, которая разрешила бы хранить оружие, у него не оказалось. Напомним, Владимир Тайлаков стал мэром Колывани в 2009 году.