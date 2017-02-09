Уборщица спрятала героин в пачке семечек

Сотрудники правоохранительных органов взяли женщину 1986 года рождения с поличным. Она планировала забрать «закладку» в Ленинском районе. Полицейские осмотрели местность, где ее задержали, и нашли в снегу сверток с белым порошком, спрятанным в пакет из-под семечек.

Согласно исследованию экспертно-криминалистического центра, найденное вещество весом 525 грамма – героин.

«Согласно имеющейся информации, подозреваемая приобрела партию наркотического средства с целью дальнейшего сбыта. Ранее женщина, работавшая уборщицей в одном из учебных заведений Новосибирска, в поле зрения правоохранителей не попадала», — заявило главное управление МВД по Новосибирской области заявило

Сейчас против бывшей уборщицы возбудили уголовное дело. Работники правоохранительных органов проводят расследование, устанавливают каналы поставки наркотика в город.